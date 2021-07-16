70% бойцов Росгвардии в Вологодской области вакцинированы от коронавируса

16.07.2021 [Общество]
70% бойцов Росгвардии в Вологодской области вакцинированы от коронавируса

В управлении Росгвардии по Вологодской области сообщили, что сотрудники ведомства «принимают активное участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции». Сейчас привито более 70% личного состава. 

— Прививка проходит в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями, стражи правопорядка обязательно проходят медосмотр, заполняют специальные анкеты и формы согласия на процедуры. На первом этапе комбинированным векторным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») вакцинируются экипажи и патрули вневедомственной охраны, задействованные в обеспечении общественного порядка и безопасности,  в том числе росгвардейцы, несущие службу на постах охраны в социальных учреждениях, а также руководство, сотрудники спецподразделений и  лицензионно-разрешительной службы, — говорится в сообщении управления.  

Тэги: вакцинация, коронавирус, Росгвардия
Фото управления Росгвардии по Вологодской области

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