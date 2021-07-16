Кирпичи с отпечатками ладоней нашли в ходе восстановления собора в Никольске

Кирпичи с отпечатавшимися на них ладонями найдены в ходе восстановительных работ в Сретенском соборе в Никольске в Вологодской области.

– Как будто в благодарность к тем, кто приводит его в порядок, старый храм открывает свои тайны. К примеру, среди разрушенной старинной кладки работники находят кирпичи с отпечатавшимися на них ладонями. Скорее всего, в старину, за неимением инструментов, кирпич после сушки при загрузке на обжиг хватали руками. Так что сегодня, через века, мы можем увидеть, какими были ладони наших пра.. пра.. дедушек…и даже прикоснуться к ним, – сообщает никольская районная газета «Авангард».

Находки с «ладошками» переданы в музей поэта Александра Яшина в Никольске.

Собор Сретения Господня строился 45 лет. С 1788 по 1833 год его возводили всем миром крестьяне, горожане и благотворители. Каменная пятиглавая церковь с ярусной колокольней построена «кораблём». Проектировал храм губернский архитектор Пётр Бортников.

Службы продолжались до 1929 года. В советский период колокольня и купольная часть храма были разобраны, в здании разместился районный Дом культуры. Во время пожара 1987 году здание было сильно повреждено и долгое время пустовало.

Работы по восстановлению храма начались ещё в 90-х годах, но прекращались из-за нехватки финансирования. После пожара 2005 обрушился центральный купол. В 2013 году здесь снова был сильный пожар. В настоящее время восстановительные работы вновь продолжаются.

