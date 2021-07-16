В 2022 году в Вытегре планируют построить стадион

16.07.2021 [Общество]

65 млн рублей из областного бюджета будут выделены на строительство современного стадиона в Вытегре. Проект планируют реализовать в 2022 году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

О том, что вытегорам остро необходим спортивный объект, говорили на градсовете под председательством губернатора, состоявшемся в райцентре накануне. 

«В Вытегорском районе нет центрального стадиона. И это большая проблема для жителей. Мало того, что не провести никакие соревнования регионального уровня, жителям негде тренироваться. Местный ФОК загружен на 100%, — отметила председатель Молодежного парламента области Антонина Фёдорова. — В таком большом муниципальном центре должен появиться полноразмерный стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками, игровыми площадками и тропой здоровья».

С просьбой о поддержке в вопросе строительства в Вытегре стадиона к председателю Законодательного собрания области, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Луценко до начала градсовета на встрече с активистами района обратилась и местная жительница Марина Полухина.

«У нас на Вытегорский район всего один спортивный объект и одна небольшая универсальная спортивная площадка. Это не позволяет проводить время, занятия всем желающим. А молодых семей, молодежи, детей очень много, — рассказала женщина. - Многие хотели бы проводить время на хорошей спортивной площадке, но такой возможности, к сожалению, нет. Вытегорскому району очень нужен современный стадион».

Народный тренер по скандинавкой ходьбе, пенсионер Вениамин Фотин рассказал, что заниматься спортом на старом стадионе невозможно: его затапливает, ходить приходится в сапогах.

«Мы должны построить суперсовременный стадион с футбольным полем шестого поколения стандартного размера, с 400- метровой дорожкой, со «стометровкой», прыжковой ямой, площадкой для волейбола и баскетбола, освещением, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – Тогда мы разгрузим ФОК, бассейн, ветеранам будет, где заниматься, появятся тропа здоровья и лыжня. Опыт у нас есть, пять таких построили, шестой будет в Вытегре!».

Перед районными властями поставлена задача разработать проект будущего стадиона до конца 2021 года.

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