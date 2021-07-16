Игорь Крутой выставил переболевшего коронавирусом Лещенко не в лучшем свете

16.07.2021 [Общество]

На одной из вечеринок в Москве Игорь Крутой снимал на видео гостей и публиковал сторис на своей странице в Инстаграм. Одним из гостей был 79-летний Лев Лещенко, который недавно перенёс коронавирус. 

– Композитор показал его крупным планом, и теперь фанаты обсуждают, что легендарный артист плохо выглядит, – пишет «Экспресс-газета».

Сам Игорь Крутой наслаждался атмосферой встречи и даже сопроводил свой пост трогательным стихотворением Людмилы Никоры:

– Как иногда необходимо знать, Что где-то люди есть на этом свете, Что не откажут в дружеском совете, И нас всегда готовы поддержать. Как иногда необходимо знать, И как порой нам очень нужно верить, Что людям этим можно все доверить, А можно просто вместе помолчать, — процитировал отрывок стихотворения Игорь Крутой.

Поклонники в комментариях, как обычно, разделились на два лагеря: одни рассыпались в комплиментах и радовались за своих кумиров, другие написали, что композитору не стоило снимать Льва Лещенко так близко, чтобы все могли разглядеть его морщины. Многие отметили, что после перенесенного коронавируса певец сильно сдал.
 

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