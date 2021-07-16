Суд взыскал 400 тысяч рублей с трех браконьеров, убивших лося в Чагодощенском районе

16.07.2021 [Происшествия]

Трех жителей Чагоды суд признал виновными в совершении незаконной охоты и незаконном хранении оружия. 

Судом и следствием было установлено, что, не имея разрешения на добычу, в феврале 2020 года подсудимые при помощи охотничьих собак, снабженных GPS-передатчиками, выгнали из леса лося и убили его. Тушу перевезли к дому Сергея П., где расфасовали мясо по пакетам и поместили в хозпостройку, откуда его потом изъяли полицейские.

Кроме того, Александр Т. незаконно приобрел, хранил в машине 36 патронов для стрельбы из нарезного боевого огнестрельного оружия и передал один из них Василию П., который использовал его для добычи лося. У Сергея П. дома и в машине полицейские также обнаружили 81 патрон, которые он незаконно приобрел и хранил.  

— Вину в совершении незаконной охоты подсудимые не признали. Сергей П. суду показал, что в начале февраля он находился в запое. Т. к нему приезжал 10 февраля, привозил продукты, спиртное. Накануне вечером он у незнакомых лиц купил мясо коровы для собак. Утром, когда он перегружал мясо из машины в гараж, обнаружил, что это не мясо коровы. У него четыре собаки. Он надевает на них ошейники. Когда он пьет, собаки находятся на свободном выгуле, могут уходить на 40-50 км. — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Исследовав материалы дела и заслушав свидетелей, суд признал всех трех фигурантов дела виновными. Василию и Сергею П. назначено наказание каждому в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, Александру Т. — в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.  

Кроме того, за убитого лося они должны будут выплатить департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области 40-00-00 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил, обжалуется осужденными и их защитниками.

Тэги: браконьеры

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