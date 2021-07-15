Суд приговорил жителя Тотьмы к обязательным работам за повторное пьяное вождение

15.07.2021 [Происшествия]

В Тотьме суд вынес приговор местному жителю, признанным виновным в повторном пьяном вождении.

По материалам дела, мужчину задержали вечером 6 марта 2021 года. Он находился за рулём «ВАЗ-2115» и, согласно освидетельствованию, был пьян.

В суде он не признал вину и пояснил, что ехал с работы, но у него закончился бензин. Он зашёл домой к тёще, выпил, и стал звонить знакомым, чтобы перегнать машину. Позже он решил сделать это сам, но не садился за руль.

«Одной рукой он крутил руль, второй толкал в левую стойку и таким образом перегнал автомобиль до дома тещи. У дверей в квартиру тещи стояли трое сотрудников полиции, которые спросили его, куда он ездил в состоянии опьянения. Он ответил, что только толкал автомобиль. На этой почве между ними произошел конфликт», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Задержавшие мужчину полицейские показали, что прибыли к дому тёщи подсудимого по сообщению о драке. К ним подъехала машина, из которой вышел обвиняемый.

«По его внешнему виду было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как шел неуверенной походкой. Они вызвали на место сотрудников ГИБДД», — также говорится в сообщении

Осуждённому назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ и лишения водительских прав сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.

Тэги: пьяный водитель, суд, приговор, обязательные работы

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