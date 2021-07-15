В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново

Движение по мосту через реку Шограш в Осановском проезде будет перекрыто вечером 15 июля.

— В настоящее время идет подготовка, далее специалисты снимут асфальт, чтобы определить список работ по ремонту сооружения. Без обследования, они не могут сказать сколько по времени займет обновление моста. Чтобы не затягивать, решили стартовать сейчас, как раз в разгар сезона отпусков. Когда сроки окончания ремонта станут известны, я сообщу вам об этом, — пишет на своей странице в соцсети начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.