Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

15.07.2021 [Общество]

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани новой волны пандемии. 

– Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет, — сказал Гебрейесус на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире, сообщает РИА Новости.

По мнению гендиректора ВОЗ, главной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм, который вдвое заразнее первоначального варианта.

– Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения, — добавил он.

Также Гебрейесус отметил, что в регионах с высокими показателями вакцинации количество заражений и смертей от вируса идёт на убыль. 

Ранее NewsVo сообщал, что за минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции, 196 человека выздоровели, 10 умерли.
 

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