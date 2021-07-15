Оригиналы картин Шагала, Матисса и Шишкина можно увидеть в Усадьбе Гальских в Череповце

15.07.2021 [Культура]

Выставка «Войди в мой сад...» открылась в июле в Усадьбе Гальских в Череповце. В экспозицию вошли более 60 подлинных работ знаменитых авторов — Шагала, Матисса, Буше, Шишкина, Зверева и других.

– Барский дом Усадьбы Гальских превратился в райский сад —здесь открылась выставка акварели и графики из частного собрания Алексея Егорова, – говорится в анонсе мероприятия. – XVIII век, эпоха рококо, галантные сцены, романтизм XIX-го и смелость XX века — сквозь столетия и эпохи, стили и направления, ассоциации и настроения нас ведет и сама линия экспозиционного повествования, и великолепный рассказчик в лице Светланы Владимировны Пономаревой.

Проведение выставки стало возможным благодаря финансовой поддержке компании «Северсталь».

– Каждый год в преддверии Дня металлурга в Череповце готовится целая праздничная неделя. Сейчас все немного иначе, и пусть этот период еще продолжится какое-то время, но когда-нибудь мы вновь вернемся к нашему привычному формату. А в нынешнем году именно эта выставка получилась одним и самых ярких моментов Дня металлурга. Надеюсь, что горожане по достоинству её оценят. У нас с вами есть целых 2 месяца, чтобы успеть полюбоваться этой красотой, — отметила советник генерального директора дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Людмила Гусева.

Посетить выставку можно до 19 сентября со вторника по воскресенье по адресу: Череповец, Матуринская, 28, телефон: +7 (8202) 32-22-04.

Возрастных ограничений нет.
 

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