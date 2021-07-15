Обмен книгами, сбор вторсырья и экологические активности ждут вологжан в «Эко-Парке» 19 июля

Очередной экологический фестиваль «Эко-Парк» пройдёт в гайд-парке по адресу: Вологда, Воровского, 66 в ближайший понедельник, 19 июля.
В мероприятии примут участие несколько общественных организаций. Посетителей ждут игровые площадки и экологические площадки, где можно сдать в переработку множество видов вторсырья.
В программе:
- Сбор пластика, бумаги, жести, оргтехники и стекла в пользу подопечных Общества защиты животных «Велес»;
- Сбор использованных батареек, стекла, аккумуляторов, просроченных таблеток и блистеров от них, жестяных банок, металлических крышек и прочих изделий из металла;
- Обмен книгами – буккроссинг – от Городской библиотеки №10 города Вологды;
- Сбор пластиковых крышек, пластиковых карт, бижутерии, чеков волонтёрами АНО «ЭкоЛогика»;
- Мастер-классы от экоактивиста Регины Удаловой;
- Игровые площадки от педагогического отряда «Город Детства».
Также в мероприятии примут участие Волонтёрский центр города Вологды и Волонтерский отряд ВГМХА имени Верещагина.
Напомним, экологический фестиваль «Эко-Парк» еженедельно проводит в Вологде этим летом молодёжный центр «ГОРКОМ35». И каждый раз волонтёрам удаётся отправить в переработку большие объёмы вторсырья.
Следующие «Экопарки» состоятся:
- 27 июля во Фрязиновском парке,
- 2 августа на аллее Ильюшина,
- 9 августа у дворца спорта на Конева,
- 16 августа в Молочном на площади Шмидта,
- 23 августа у ТРЦ «Магистраль» на Старом шоссе,
- 30 августа на парковке у ТЦ «Шоколад».