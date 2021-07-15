Обмен книгами, сбор вторсырья и экологические активности ждут вологжан в «Эко-Парке» 19 июля

15.07.2021 [Общество]

Очередной экологический фестиваль «Эко-Парк» пройдёт в гайд-парке по адресу: Вологда, Воровского, 66 в ближайший понедельник, 19 июля.

В мероприятии примут участие несколько общественных организаций. Посетителей ждут игровые площадки и экологические площадки, где можно сдать в переработку множество видов вторсырья.

В программе:

  • Сбор пластика, бумаги, жести, оргтехники и стекла в пользу подопечных Общества защиты животных «Велес»;
  • Сбор использованных батареек, стекла, аккумуляторов, просроченных таблеток и блистеров от них, жестяных банок, металлических крышек и прочих изделий из металла;
  • Обмен книгами – буккроссинг – от Городской библиотеки №10 города Вологды;
  • Сбор пластиковых крышек, пластиковых карт, бижутерии, чеков волонтёрами АНО «ЭкоЛогика»; 
  • Мастер-классы от экоактивиста Регины Удаловой;
  • Игровые площадки от педагогического отряда «Город Детства».

Также в мероприятии примут участие Волонтёрский центр города Вологды и Волонтерский отряд ВГМХА имени Верещагина.

Напомним, экологический фестиваль «Эко-Парк» еженедельно проводит в Вологде этим летом молодёжный центр «ГОРКОМ35». И каждый раз волонтёрам удаётся отправить в переработку большие объёмы вторсырья.

Следующие «Экопарки» состоятся:

  • 27 июля во Фрязиновском парке,
  • 2 августа на аллее Ильюшина,
  • 9 августа у дворца спорта на Конева,
  • 16 августа в Молочном на площади Шмидта,
  • 23 августа у ТРЦ «Магистраль» на Старом шоссе,
  • 30 августа на парковке у ТЦ «Шоколад».
     

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет
221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обмен книгами, сбор вторсырья и экологические активности ждут вологжан в «Эко-Парке» 19 июля
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
Областной суд отменил Евгению Доможирову штраф за организацию митинга в поддержку Навального в Череповце
Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире
Оригиналы картин Шагала, Матисса и Шишкина можно увидеть в Усадьбе Гальских в Череповце
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик
Вологжанин украл казан, машинку для стрижки и деньги из квартиры знакомого
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3967
0
15.07.2021 [БлогоVO]

Друзья, вы все прекрасно знаете нашего подопечного — Даню Багрецова. Мы хотим рассказать вам о том, что сейчас происходит в его жизни

188
0
15.07.2021 [Обзор Прессы]

Дочь самурая — человек-проблема

71
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика