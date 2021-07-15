Обмен книгами, сбор вторсырья и экологические активности ждут вологжан в «Эко-Парке» 19 июля

Очередной экологический фестиваль «Эко-Парк» пройдёт в гайд-парке по адресу: Вологда, Воровского, 66 в ближайший понедельник, 19 июля.

В мероприятии примут участие несколько общественных организаций. Посетителей ждут игровые площадки и экологические площадки, где можно сдать в переработку множество видов вторсырья.

В программе:

Сбор пластика, бумаги, жести, оргтехники и стекла в пользу подопечных Общества защиты животных «Велес»;

Сбор использованных батареек, стекла, аккумуляторов, просроченных таблеток и блистеров от них, жестяных банок, металлических крышек и прочих изделий из металла;

Обмен книгами – буккроссинг – от Городской библиотеки №10 города Вологды;

Сбор пластиковых крышек, пластиковых карт, бижутерии, чеков волонтёрами АНО «ЭкоЛогика»;

Мастер-классы от экоактивиста Регины Удаловой;

Игровые площадки от педагогического отряда «Город Детства».

Также в мероприятии примут участие Волонтёрский центр города Вологды и Волонтерский отряд ВГМХА имени Верещагина.

Напомним, экологический фестиваль «Эко-Парк» еженедельно проводит в Вологде этим летом молодёжный центр «ГОРКОМ35». И каждый раз волонтёрам удаётся отправить в переработку большие объёмы вторсырья.

Следующие «Экопарки» состоятся: