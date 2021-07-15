В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик

15.07.2021 [Общество]
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик

В поселке Семенково Вологодского района 13 июля торжественно открыли первый в области, как сообщает пресс-служба областного УМВД, модульный участковый пункт полиции. Снаружи сооружение напоминает строительный вагончик. 

— В новом помещении предусмотрено два кабинета для сотрудников ОВД, здесь участковые будут работать и осуществлять прием граждан. Здание оснащено оргтехникой и средствами связи, поэтому правоохранители имеют доступ ко всем необходимым базам данных и нормативным документам, — говорится  в сообщении пресс-службы.

Объект поставили в центре поселка, рядом со зданием администрации. 

Чиновники - глава района Сергей Жестянников и глава поселения Иван Боринцев - отметили, что условия работы в новом помещении "гораздо комфортнее, чем в старом".

«Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение – модульная конструкция», - сказал Сергей Жестянников.

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в поселке Кувшиново иерей Алексей Ситник провел обряд освящения нового участкового пункта полиции. 

Фото областного УМВД

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