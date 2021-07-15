Вологжанин украл казан, машинку для стрижки и деньги из квартиры знакомого

15.07.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

Потерпевший рассказал, что кто-то украл из его квартиры казан, машинку для стрижки, банковскую карту и деньги. Сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался ранее судимый знакомый пострадавшего.

«В беседе с оперативниками мужчина сознался в содеянном, пояснив, что накануне решил зайти в гости к заявителю. Подходя к квартире, он увидел, что входная дверь открыта, а дома никого нет. Не задумываясь о последствиях, мужчина проник в помещение, сложил в свою сумку казан для приготовления плова, машинку для стрижки волос, банковскую карту и наличные денежные средства в сумме 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Он также пояснил, что сдал казан в скупку за 100 рублей, а деньги потратил на алкоголь и продукты. Потом он попытался расплатиться в магазине картой, но она была заблокирована.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: квартирная кража

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