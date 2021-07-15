Экскурсия «По шаламовским местам Вологды» пройдёт 17 июля

На экскурсию «По шаламовским местам Вологды» приглашается 17 июля Вологодская областная картинная галерея.

Это будет пешеходная экскурсия, маршрут которой пройдёт по центральной части города.

– Вы не только узнаете много интересного о детстве великого русского писателя, но и сможете погрузиться в атмосферу Вологды первой четверти XX века, одного из самых интересных и ярких периодов в жизни нашей страны, – говорится в анонсе мероприятия..

Проведёт экскурсию научный сотрудник Вологодской картинной галереи Андрей Станиславович Таюшев.

Начало мероприятия 17 июля, в субботу, в 14:00 у Шаламовского дома. Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-14-07, 72-12-56.

