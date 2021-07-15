Экскурсия «По шаламовским местам Вологды» пройдёт 17 июля

15.07.2021 [Культура]

На экскурсию «По шаламовским местам Вологды» приглашается 17 июля Вологодская областная картинная галерея.

Это будет пешеходная экскурсия, маршрут которой пройдёт по центральной части города.

– Вы не только узнаете много интересного о детстве великого русского писателя, но и сможете погрузиться в атмосферу Вологды первой четверти XX века, одного из самых интересных и ярких периодов в жизни нашей страны, – говорится в анонсе мероприятия..

Проведёт экскурсию научный сотрудник Вологодской картинной галереи Андрей Станиславович Таюшев.

Начало мероприятия 17 июля, в субботу, в 14:00 у Шаламовского дома. Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-14-07, 72-12-56.
 

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