Житель Бабушкинского района нашёл чужой телефон и украл со счёта владелицы 8000 рублей

15.07.2021 [Происшествия]

В Бабушкинском районе полицейские раскрыли кражу денег со счёта 25-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что потеряла мобильный телефон, а после с её счёта списали 8000 рублей.

«Оперативники выяснили, что деньги были переведены на номер мобильного телефона в Вологде. Владелец устройства оказался таксистом. Он рассказал, что подвозил молодого человека, который пожаловался на то, что потерял свою банковскую карту. Клиент попросил водителя помочь ему в переводе денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемый, которым оказался 20-летний житель Бабушкинского района, перевёл деньги на счёт таксиста, а тот помог ему их обналичить и получил небольшую сумму за хлопоты. К моменту задержания юноша успел потратить деньги. Телефон изъяли и вернули пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: кража, деньги, банковская карта

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