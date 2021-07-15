Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом

15.07.2021 [Общество]

56-летний актёр Александр Дьяченко – звезда фильма «Брат-2» и сериалов «Баязет» и «Мажор» – находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге с коронавирусом.

Как сообщает «Экспресс-газета», вскоре после госпитализации состояние Александра резко ухудшилось — начался цитокиновый шторм.

В конце июня он вернулся с мамой из Москвы в Санкт-Петербург и ему резко стало плохо. До этого он лечился от ковида дома под контролем знакомых врачей. Но тут решился на госпитализацию.

— Поражение легких не такое большое, но врачи говорят, что будут выводить меня из шторма. Много капают, таблетки дают, очень большой курс терапии, много разных наименований, я уже теряюсь, — рассказывал Дьяченко корреспондентам «Комсомолки».

Несколько дней от Александра новостей не поступало, тогда журналисты решили позвонить ему. Он долго не брал трубку, а когда перезвонили в очередной раз, ответил слабым голосом:

— Мне очень плохо, я в реанимации... — и отключился.

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