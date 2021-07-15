Футболисты «Динамо-Вологда» одержали победу над командой из Ярославля со счетом 4:0

15.07.2021 [Спорт]

«Динамо-Вологда» разгромила аутсайдера турнирной таблицы Первенства «Золотое кольцо», ярославский ЦПЮФ «Шинник 2004», а ФК «Череповец — СШОР Витязь» одержал победу над «гвардейцами» из Коврова.

14 июля прошли матчи 10 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Футбольный клуб «Динамо-Вологда» на своем стадионе принимал команду Центра подготовки юных футболистов (ЦПЮФ) «Шинник 2004» из Ярославля, аутсайдера турнирной таблицы.

В итоге «бело-голубые» разгромили своего соперника со счетом 4:0, забив по два мяча в первом и во втором таймах. Все четыре мяча были забиты разными игроками. Счет уже на первой минуте матча у вологжан открыл Максим Киров, спустя четыре минуты Илья Курышев увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме Максим Мешалкин довел счёт до крупного, а Владимир Парняков, забив пенальти, установил окончательный счёт.

Вологжане идут сейчас на первом месте в турнирной таблице Первенства МФФ «Золотое кольцо», одержав 10 побед в 11 матчах.

Со счётом 4:0 завершился матч и ФК «Череповец — СШОР Витязь» с ФК «Гвардеец». Дублем у череповчан отметился Антон Балашов, один мяч был забит с пенальти. Ещё по голу на свой счёт записали игроки, которые усилили команду по ходу второго тайма — Максим Рожин и Кирилл Кульков.

В следующем туре, 21 июля, обе вологодских команды проведут игры на выезде. «Динамо-Вологда» отправится в гости к «Ростову Великому», а ФК «Череповец — СШОР Витязь», идущий сейчас на втором месте, сыграет с ЦПЮФ «Шинник 2004».

Тэги: Футбол

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