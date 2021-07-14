Вопрос обеспечения качественной водой жителей вологодских сел и деревень вынесут на федеральный уровень

Спикер Законодательного собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко выступил с инициативой вынести вопрос обеспечения качественной водой жителей сельских территорий региона на федеральный уровень. Об этом говорили в рамках круглого стола «О перспективах развития водно-коммунального хозяйства Вологодской области». Посвященная улучшению качества воды в регионе встреча состоялась в Вытегре, сообщает пресс-служба ЗСО.

Как рассказал начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Банников, с 2016 года в четыре раза снизился объем грязной поверхностной воды в области. Более того, в 2020 году в регионе полностью справились с проблемой сильнозагрязненной поверхностной воды. Этого удалось достичь благодаря снижению влияния предприятий на реки Вологодчины. Так, металлургический и химический гиганты области — «Северсталь» и «Апатит» — в 2,2 раза снизили выбросы, заменив систему постоянного забора на оборотное водоснабжение.

В то же время вопрос с обеспечением населения области качественной питьевой водой стоит по-прежнему остро. Так, в городах региона 63,5% жителей обеспечены качественной водой. И в Вологде, и в Череповце уже несколько лет идет модернизация оборудования местных водоканалов.

В рамках программы «Вода Вологодчины», запущенной по инициативе губернатора, в 2019 году было реализовано 10 мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в Тарногском, Белозерском, Тотемском, Вашкинском, Вологодском и Грязовецком районах. В 2020 году реализовано 6 мероприятий, дан старт еще 4-х переходящих на 2021 год в Вологодском, Грязовецком, Усть-Кубинском, Шекснинском, Чагодощенском и Сокольских районах.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать семь мероприятий в Вологде, Белозерском, Сокольском, Чагодощенском, Бабаевском, Харовском, Устюженском районах. А за счет областного бюджета — еще 8 мероприятий в Вологодском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Усть-Кубинском, Чагодощенском и Белозерском районах.

Сейчас в области проведена инвентаризация всех водозаборных комплексов, до 2024 года планируется реализовать 45 мероприятий по улучшению качества питьевой воды стоимостью более 5 миллиардов рублей, благодаря чему 90,3% городского населения будут обеспечены качественной питьевой водой.

«Инвентаризация проведена, на крупные города выделены средства, запланированы мероприятия. Считаю, пришло время решать вопрос и в сельских территориях, в небольших населенных пунктах. Предлагаю подготовить федеральную программу обеспечения качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения сельского населения. Если инициатива будет одобрена, то мы сможем увеличить долю сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой и в целом увеличить этот показатель по области до 82,08%. Прирост составит 10,48%», — отметил Андрей Луценко.

Реконструкции требуют и системы водоотведения. Поэтому был дан старт региональной программе очистки канализационных стоков в районах. Она рассчитана на десять лет – до 2031 года. Сейчас на территории области эксплуатируется 156 сооружения очистки сточных вод, 308 канализационных насосных станций и 2 252,9 км канализационных сетей. Большинство объектов не модернизировались с момента ввода в эксплуатацию, их износ составляет 60% и более.

«Обескураживает, что мы активно занимаемся качеством питьевой воды, но практически не занимаемся стоками. К сожалению, практически все очистные сооружения были построены в советский период и не были рассчитаны на сегодняшние реалии. Но сейчас другие условия — больше различных химических, очищающих средств. Нужно учитывать это. Но даже для нашего региона 6-7 миллиардов рублей выделить дополнительно на модернизацию очистных сооружений будет трудно. Здесь нужна консолидированная совместная работа. Предлагаю на уровне региона создать программу по разработке проектно-сметной документации модернизации водоочистных сооружений, которая войдет в федеральную программу по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения», — подчеркнул депутат Государственной Думы Алексей Канаев.

Депутат ЗСО Сергей Пахарев обратил внимание на проблему нехватки воды в некоторых населенных пунктах Вытегорского и Белозерского районов:

«Мне поступает много обращений о том, что поселках Девятины, Белоусово, Депо сейчас не хватает воды. В Белозерске возникла такая же проблема».

Евгения Мазанова ответила, что этот вопрос уже в проработке.

Депутат ЗСО Андрей Макаров отметил, что вопросы экологического благополучия региона, в том числе защиты водных объектов, зависят и от самих граждан:

«В области активно реализуется проект „Чистая страна“. Реализуются экологические акции по раздельному сбору мусора, субботники, уроки для школьников и круглые столы для взрослых, обсуждается вопрос содержания безнадзорных животных. Кроме того, в этом году мы с активистами провели рейдовые обследования водоохранных зон в Череповце, в районах успешно прошла акция „Вода России“. Все это доказывает, что люди бережнее относятся к природе, заботятся о чистоте окружающей среды».

Парламентарий отметил, что эту работу необходимо продолжать – привлекать некоммерческие организации, давать больше информации в СМИ. Все предложения были поддержаны участниками круглого стола.