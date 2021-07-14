С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией

14.07.2021 [Общество]

Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Оперштаб также сообщил, что с 24 июля Россия на взаимной основе увеличивает частоту регулярных авиарейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Тэги: авиасообщение

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