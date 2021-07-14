«Роуд-шоу» проведут для детей сотрудники ГИБДД в Вологде, Соколе, Майском и Череповце

14.07.2021 [Общество]

Серию мероприятий под названием «Роуд-шоу» проведут сотрудники ГИБДД Вологодской области для детей Вологды, Сокола, посёлка Майский и Череповца. В развлекательной форме сотрудники ГИБДД напомнят школьникам о правилах безопасности на проезжей части.

– Несмотря на снижение числа наездов на пешеходов, согласно статистике ГИБДД МВД РФ, за последнее десятилетие число наездов на пешеходов снизилось на 43%, количество раненых - на 44%, а погибших – на 50%, пешеходы остаются одними из самых уязвимых участников дорожного движения, нуждающимися в отдельном внимании при разработке и внедрении мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения, – сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Программа «Роуд-шоу» рассчитана на детей в возрасте от 5 до 15 лет. На месте будет работать команда педагогов и аниматоров на брендированном автомобиле, укомплектованным обучающим оборудованием. Участники пройдут обучающие локации, посвященные трем важных тематикам: 

  • Безопасное управление средствами индивидуальной мобильности (моноколеса, гироскутеры, электрические самокаты);
  • Слепые зоны автомобиля;
  • Светоотражающие элементы.

Все участники получат в подарок тематическую сувенирную продукцию.

График «Роуд-шоу»

Вологда

14 июля – Фрязиновский парк 

15 июля – Площадь им. Федулова

Сокол

16 июля – Площадь у администрации

Череповец

17 и 18 июля –  Парк имени Ленинского комсомола

Время проведения мероприятий: с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

Посёлок Майский, Вологодский район

19 июля – у дома №18 с 10:00 до 14:00.
 

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