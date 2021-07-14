Неделю без пакетов предлагают прожить горожанам экоактивисты Вологды

14.07.2021 [Общество]

Акцию «Неделя без пакетов» проводят волонтёры сообщества «Экобессрочка Вологда» с 11 по 17 июля.

– По данным Greenpeace, один россиянин в год использует 181 пакет. Нехитрый подсчет говорит о том, что в среднем ежегодно жители России потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов. Таким количеством пакетов можно полностью покрыть треть озера Байкал и четыре Москвы, – объясняют волонтёры важность такой акции. – Но даже если вы один обзаведетесь экосумкой и возьмете за правило носить ее при себе на случай захода в магазин, в год вы сократите количество пластика на мусорных полигонах России примерно на килограмм.

Волонтёры предлагают не просто отказаться от покупки пакетов, но и провести подсчёт их потребления в семье.

Условия акции: 

  1. Отказаться от покупки пластиковых пакетов, заменив их другими многоразовыми сумками.
  2. Посчитать от скольких «потенциальных» пакетов вам/вашей семье удалось отказаться за эту неделю.
  3. В комментарии к посту в группе сообщества «Экобессрочка Вологда» по ссылке написать текстом количество. (Пример: -4 пакета).

По окончании акции волонтёры планируют подсчитать, от какого количества пластиковых пакетов удалось уберечь природу участникам этой акции.

Стать участником может любой желающий.
 

Тэги: Экология

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