Череповчанин пытался ограбить подростка в автобусе

В Череповце суд вынес приговор 59-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на грабёж.

Днём 6 марта 2021 года обвиняемый в автобусе ударил несовершеннолетнего потерпевшего по лицу, забрал телефон, который выпал у него из рук и попытался скрыться, но его задержали полицейские.

«Подросток рассказал, что возвращался домой на автобусе из магазина. Через пару остановок зашел подсудимый, который сел перед ним. Когда автобус подъехал к остановке „ул. Верещагина“ и открыл двери, тот встал, развернулся к нему и нанес удар кулаком в правую часть лица, почти в висок. После этого подсудимый подобрал его выпавший телефон и взял себе. Он руками сзади обхватил подсудимого и стал удерживать, тот кинул телефон на пол в автобусе. Молодой человек, который был в автобусе, помогал ему удерживать подсудимого до прихода полицейских», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мужчина возместил потерпевшему ущерб и принёс извинения. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.