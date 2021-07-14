В Устюжне пропал 13-летний мальчик

В Устюжне разыскивают 13-летнего Андрея Козлова, который накануне уехал из дома на велосипеде и до сих пор не вернулся.

Рост ребёнка 155 см, худощавое телосложение, волосы короткие тёмно-русые, глаза карие.

Был одет в красную футболку (с изображением на груди, белого цвета), тёмную олимпийку, тёмные короткие шорты и серые кроссовки.

К поискам подключились полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «Азимут».

– Всех, кто обладает какой-либо информацией просим позвонить в полицию или на телефон горячей линии! ГОРЯЧАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЛИНИЯ: 8 911 518 33 66, короткий номер 61-33-66, – говорится на странице группы поиска.