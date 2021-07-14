В Устюжне пропал 13-летний мальчик

14.07.2021 [Происшествия]

В Устюжне разыскивают 13-летнего Андрея Козлова, который накануне уехал из дома на велосипеде и до сих пор не вернулся.

Рост ребёнка 155 см, худощавое телосложение, волосы короткие тёмно-русые, глаза карие.

Был одет в красную футболку (с изображением на груди, белого цвета), тёмную олимпийку, тёмные короткие шорты и серые кроссовки.

К поискам подключились полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «Азимут».

– Всех, кто обладает какой-либо информацией просим позвонить в полицию или на телефон горячей линии! ГОРЯЧАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЛИНИЯ: 8 911 518 33 66, короткий номер 61-33-66, – говорится на странице группы поиска.

Тэги: поиск детей

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет
221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

Похожие новости

Пропавшая в Подмосковье 15-летняя школьница может находиться в Вологде

По последним данным, она приехала в областную столицу на поезде

1392
0

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника

Ребенок рассказал правоохранителям, что «загулялся» допоздна, и ночь провел в одном из подъездов домов

9654
0

В Вологде ищут пропавшего второклассника

25 мая Даниил Волков не вернулся домой после школы

2741
0

В Череповце полицейским пришлось искать подростка, который решил переночевать у друга

В отношении матери юного череповчанина полицейские в итоге составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».  

947
0

В Тотемском районе пропали две девочки-подростка

Сообщение о пропаже детей появилось в группе отдела МВД по Тотемскому району в соцсети

8903
0

На Октябрьском мосту в Череповце заметили потерявшегося дошкольника

Он был одет в шорты и майку. Полицейские доставили его в отделение.

1765
0

В Череповце полицейская овчарка помогла найти убежавшего из дома 11-летнего мальчика

Ребенок поссорился с мамой, забрался на верхний этаж и уснул на лестничной площадке

1967
0

В Шекснинском районе полицейские искали двух не вернувшихся с прогулки детей

Пятилетнего и семилетнего мальчиков обнаружили в гостях у знакомых

1552
0

В Вологодской области ищут 17-летнюю Анастасию Кормакову

Воспитанница центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, самовольно ушла из общежития техникума

1934
0

В Вытегорском районе вывели из леса двух заблудившихся мальчиков

Дети 11 и 13 лет ушли за грибами, но в назначенное время домой не вернулись

989
0

По факту исчезновения 13-летней девочки в Вологодском районе возбудили уголовное дело

22 июля в деревне Ермаково 13-летняя  Жасмин Успаева отправилась в магазин, но позже уехала на велосипеде и домой не вернулась

1509
0

Пропавшего в Белозерском районе мальчика нашли в лесу кинологи

Все это время ребенок был один

5210
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Неделю без пакетов предлагают прожить горожанам экоактивисты Вологды
Вопрос обеспечения качественной водой жителей вологодских сел и деревень вынесут на федеральный уровень
С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией
«Роуд-шоу» проведут для детей сотрудники ГИБДД в Вологде, Соколе, Майском и Череповце
Фильм о меценате Христофоре Леденцове снимают в Вологде
Череповчанин пытался ограбить подростка в автобусе
В Устюжне пропал 13-летний мальчик
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3690
0
14.07.2021 [БлогоVO]

Год 2006. Дно Кубенского озера. Пустыня

301
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

1409
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика