В Череповце владельцы квартиры через суд обязали застройщика утеплить стены в новостройке

В Череповце суд рассмотрел иск супружеской пары к компании застройщику об устранении дефектов в купленной квартире.

По материалам дела, в 2017 году истцы приобрели квартиру в новостройке на улице Раахе. Качество строительных работ и отделочных работ не удовлетворило покупателей.

«Независимый эксперт зафиксировал, что в одной из комнат в нижней части наружных стен минимальная температура 10,5 С, а в верхней части стыка температура 10,4 С, что на 10,9-11 °C ниже температуры воздуха в помещении при допустимом перепаде температур не более 4 С», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Сначала истцы направили в адрес застройщика претензию об устранении дефекта промерзания стен, выплате стоимости устранения недостатков и возмещения стоимости услуг эксперта. требования остались без удовлетворения и супруги обратились в суд.

Суд частично удовлетворил требования и взыскал с ответчика 58 145 рублей неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и возмещения иных расходов в пользу истцов. Застройщик пытался оспорить жалобу, но решение оставили без изменений.