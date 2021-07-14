Вышку связи поставили в зеленой зоне микрорайона Бывалово в Вологде

14.07.2021 [Общество]

В июле на территории зеленой зоны в Бывалово появилась вышка. Ее установкой занимались рабочие на тяжелой технике, использовался экскаватор. 

— В зелëной зоне, между Медуницинской и Возрождения, появилось это сооружение, работала техника — по генплану это именно зелëная зона, в районе нет НИ ОДНОЙ цельной зелëной зоны и теперь они сюда залезли! — рассказал журналистам NewsVo местный житель Алексей. 

 

В пресс-службе городской администрации NewsVo пояснили, что в мае этого года чиновники разрешили некоему юрлицу разместить в этом месте «антенно-мачтовое сооружение связи». Согласно закону, разрешение на строительство в данном случае не требуется, собственник земли остается прежний. 

— Статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ) определены случаи и основания для использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на таких участках, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300. В пункте 11 данного Перечня указаны линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, — говорится в ответе на запрос NewsVo. 

Алексей недоумевает, почему вышку нужно было ставить именно в зеленую зону, почему для нее не нашлось другого места. 

Тэги: зеленые зоны

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