Фильм о меценате Христофоре Леденцове снимают в Вологде

Съёмки документального фильма о Христофоре Леденцове проходят в Вологде.

На днях съёмочная группа работала в доме №55 на набережной VI Армии, сообщает Вологда.рф.

Напомним, Христофор Леденцов (24 июля 1842, Вологда, Россия — 31 марта 1907, Женева, Швейцария) — купец первой гильдии, меценат, вологодский личный почётный гражданин, учредитель одного из первых фондов в поддержку науки. Его также называли «русским Нобелем».

Сейчас в Вологде проходит начальный этап съемок.

– Сейчас у нас такие видовые съемки в Вологде. Будем еще снимать в музеях. Был большой подготовительный этап по написанию сценария. Фильм планируем выпустить в декабре этого года, чтобы в следующем году, который будет юбилейным, он был готов, - рассказал режиссёр фильма Дмитрий Чернецов корреспонденту Вологда.рф.

Чернецов уже известен вологжанам по кинопроекту «Поэт Николай Рубцов» и фильму «Дионисий».

Перед приездом в Вологде съёмочная группа побывала в Санкт-Петербурге, где встретилась с правнуком мецената – Николаем Николаевичем Леденцовым.

– На самом деле съемка истории о Христофоре Леденцове представляет большую сложность. Несмотря на то, что город у нас исторический, но мест, связанных с Христофором Леденцовым немного. В некоторых местах внутри уже все современное, поэтому с точки зрения операторской снимать достаточно сложно. Будем делать и компьютерную графику, - говорит оператор и продюсер картины Владислав Калашников.

В следующем году отмечается 180-летний юбилей «русского Нобеля». В Администрации города Вологды готовят ряд мероприятий к этой памятной дате. Так, например, помимо фильма, в Вологде установят памятник Леденцову рядом с Вологодским государственным университетом на ул. Галкинской, 1, а также ведутся работы по благоустройству Введенского кладбища, где похоронен меценат.

– Династия Леденцовых берет свое начало в петровском времени, – рассказывает сайт Вологодской областной библиотеки. – Семейное предание гласит, что Иван Леденцов торговал сладостями рядом с продавцом пирогов Алексашкой Меньшиковым и со временем стал процветающим торговым человеком. Сын его Алексей был послан учиться в европейские университеты. Учился там и Семен Леденцов, а затем, в Кембридже, внук – Христофор. Христофор Семенович, не став ученым, стал блестящим предпринимателем, громадное состояние, доставшееся ему от отца, росло год от года. К началу ХХ века у него были земельные владения под Вологдой, винокуренный завод, доходные дома. Немалые прибыли давали торговля и акции железных дорог. К концу XIX века Леденцов был уже миллионером.

Леденцов был одним из самых заметных общественных деятелей Вологды. Он избирался городским головой, мировым судьей. На его деньги построена богадельня для престарелых. Его стараниями открыт первый в России государственный ломбард, основными закладчиками которого стали городская беднота и крестьяне близлежащих уездов.

В середине 90-х годов XIX века Христофор Семенович переехал в Москву. Там главной целью его жизни стало создание Общества содействия успехам опытных наук и практического их применения. Этому обществу он и завещал свои капиталы – около 2 миллионов рублей. После отъезда хозяина особняк – дом №55 на набережной VI Армии в Вологде – перешел к городу. С 1904 года в нем размещались штабы Моршанского и Александро-Невского полков, штаб Вологодского воинского начальника. И впоследствии, вплоть до настоящего времени, здесь размещались различные военные учреждения.

