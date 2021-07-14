Зарядку для вологжан проведут чемпионы мира и призеры Олимпиад

14.07.2021 [Спорт]

Зарядку для жителей Вологодской области проведут чемпионы мира и призёры Олимпиад. Мероприятия пройдут в рамках областной акции «Зарядка с чемпионом», сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

– Акция нацелена на привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей области. Она будет проходить в течение лета. Участникам будут предложены простые упражнения, доступные для выполнения без подготовки и специального инвентаря. А в качестве наставников выступят известные спортсмены. На сегодняшний день мероприятия в рамках акции запланированы в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, Шексне, Вожеге, Липином Бору и населенных пунктах Вологодского района. С графиком проведения зарядок можно будет ознакомиться на нашем сайте, - рассказал начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев.

График занятий будет опубликован на сайте департамента физической культуры и спорта Вологодской области.

В качестве тренеров выступят известные спортсмены региона, а также ветераны спорта. Среди них – двукратная чемпионка мира по биатлону Анна Богалий, трехкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Денис Спицов, многократная чемпионка России, призер чемпионатов мира Юлия Чекалева, рекордсменка мира по спортивной ходьбе Надежда Ряшкина, чемпион России по кикбоксингу Егор Чижов, чемпионы мира по танцевальному спорту Анна (Доватор) Кузьминская и Андрей Зайцев, многократный чемпион области по легкой атлетике Василий Бурчевский и многие другие.

Сообщается, что 17 июля в 10:00 зарядка с чемпионами пройдёт на стадионе «Динамо». Стать её участником может совершенно бесплатно любой желающий.

 
Тэги: спортсмены

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