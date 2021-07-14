За сутки в водоемах Вологодской области утонули четыре человека

14.07.2021 [Общество]

УМЧС по Вологодской области каждый день сообщает о новых случаях гибели людей на водоемах региона. Только за последние сутки утонули четыре человека.

Так, 13 июля в пруду на улице 1-я Северная в Грязовце было обнаружено тело 40-летнего мужчины. В тот же день в реке Чагодоща в Чагоде утонул 43-летний мужчина, а в карьере у деревни Старое Село в Вологодском районе - 51-летняя женщина. Ее тело пока не найдено, будут проводиться поисковые работы.

14 июля в реке в районе улицы Бурмагиных в Вологде утонул при купании утонул 38-летний мужчина. Тело извлекли из воды очевидцы. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде спасли 37-летнюю женщину, которая решила переплыть реку в районе Соборной горки туда-обратно на спор. Не рассчитав силы, она начала тонуть.

Тэги: утонули

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет

Похожие новости

Тела двух рыбаков извлекли из Святого озера в Кирилловском районе

Личность одного из них уже установлена

900
0

В Кубенском озере утонул 29-летний мужчина

Инцидент произошел 27 июня в районе деревни Телячье

2079
0

В Шексне 55-летняя женщина утонула во время купания

Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции

1935
0

В Вологодской области за сутки из рек достали тела двух утонувших мужчин

Трагедии произошли в Вытегорском и Кичменгско-Городецком районах

1831
0

В Вологде достали из реки тела двух утонувших мужчин

Выяснилось, что они были пьяны и утонули, пытаясь поставить рыболовную сеть

3447
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Никольчанина осудили за убийство из ревности
«Презентационно-сервисный центр» в Вологде вновь покупает ковры
За сутки в водоемах Вологодской области утонули четыре человека
Устюжанин похитил телевизор из дома, в котором спал мужчина
Житель Томска обманул заказавшего у него разработку сайта череповчанина
Архитекторы предлагают убрать парковку у стадиона «Динамо» в Вологде
Череповчанин убил сожительницу из ревности и сам явился в полицию
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3594
0
14.07.2021 [БлогоVO]

Афганистан — страна войн и конфликтов

276
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

1364
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика