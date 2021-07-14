За сутки в водоемах Вологодской области утонули четыре человека

УМЧС по Вологодской области каждый день сообщает о новых случаях гибели людей на водоемах региона. Только за последние сутки утонули четыре человека.

Так, 13 июля в пруду на улице 1-я Северная в Грязовце было обнаружено тело 40-летнего мужчины. В тот же день в реке Чагодоща в Чагоде утонул 43-летний мужчина, а в карьере у деревни Старое Село в Вологодском районе - 51-летняя женщина. Ее тело пока не найдено, будут проводиться поисковые работы.

14 июля в реке в районе улицы Бурмагиных в Вологде утонул при купании утонул 38-летний мужчина. Тело извлекли из воды очевидцы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде спасли 37-летнюю женщину, которая решила переплыть реку в районе Соборной горки туда-обратно на спор. Не рассчитав силы, она начала тонуть.