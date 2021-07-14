Устюжанин похитил телевизор из дома, в котором спал мужчина

14.07.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в краже.

12 мая 2021 года обвиняемый отвёрткой выставил стекло в окне дома в деревне Бахарево, залез внутрь и похитил телевизор. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«Свидетель рассказал, что он постоянно живет в доме брата. С 17:00 до 20:00 он спал, а когда проснулся, то обнаружил, что в окне на крыльце выставлено два стекла, под окном лежит отвертка, в комнате нет телевизора», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Телевизор вернули владельцу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража, телевизор, приговор

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