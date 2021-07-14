Житель Томска обманул заказавшего у него разработку сайта череповчанина

Череповецкие полицейские раскрыли мошенничество в отношении 55-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что занимается ремонтом автомобилей и для продвижения бизнеса решил создать интернет сайт. Он нашёл в интернете объявление об оказании услуги по разработке сайтов, заплатил исполнителю 9000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Томска. Его задержали.

«Он пояснил, что действительно получил заказ на разработку интернет-сайта, но решил не выполнять его. Злоумышленник думал, что избежит ответственности, представившись заказчику другим именем», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.