Житель Томска обманул заказавшего у него разработку сайта череповчанина

Череповецкие полицейские раскрыли мошенничество в отношении 55-летнего местного жителя.
Потерпевший рассказал, что занимается ремонтом автомобилей и для продвижения бизнеса решил создать интернет сайт. Он нашёл в интернете объявление об оказании услуги по разработке сайтов, заплатил исполнителю 9000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
Подозреваемым оказался 33-летний житель Томска. Его задержали.
«Он пояснил, что действительно получил заказ на разработку интернет-сайта, но решил не выполнять его. Злоумышленник думал, что избежит ответственности, представившись заказчику другим именем», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.