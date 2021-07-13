Мини-кинотеатр оборудуют в доме культуры Верховажья на средства гранта

13.07.2021 [Общество]

Дом культуры в Верховажье получит грант Фонда кино в пять миллионов рублей на оснащение мини-кинотеатра. На эти деньги купят цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, системы для 3D-показа, а также кресла. Дорожная карта работ уже готова. 

«Кинотеатр разместится на втором этаже. Зал у нас отремонтирован по программе губернатора «Сельский ДК» еще в 2018 году. Поэтому для установки аппаратуры потребуются минимальные работы: перенос батареи, организация кинобудки, установка кондиционера. Первых зрителей мы должны принять до конца этого года. Очень надеемся, что пандемия отступит, и на зимних каникулах жители поселка и гости района смогут проводить время за семейными кинопросмотрами в нашем зале», - рассказала директор ДК Светлана Борцова.

Верховажский ДК станет десятым в области, где на средства федерального гранта оборудуют кинозал. Одно из условий участия в программе Фонда кино состоит в том, чтобы в модернизированных кинозалах в прокат выходило не менее 50% отечественной кинопродукции. 

Тэги: ДК, кино

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