В Верховажском районе двое мужчин украли 205 листов металла с крыши ангара

В деревне Прилуки Верховажского района полицейские раскрыли кражу металлических листов с крыши ангара. Потерпевший оценил пропажу 205 листов профнастила в 61 тысячу рублей.

«Исследовав место происшествия, полицейские установили, в каком направлении было вывезено похищенное имущество. В дальнейшем при изучении записей с камер видеонаблюдения, расположенных на автозаправочной станции, оперативники вышли на след подозреваемых», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемыми оказались 40-летний и 41-летний жители Вельского района. Их задержали и мужчины признались, что сдали украденное в скупку за 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.