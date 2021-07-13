В Верховажском районе двое мужчин украли 205 листов металла с крыши ангара

13.07.2021 [Происшествия]

В деревне Прилуки Верховажского района полицейские раскрыли кражу металлических листов с крыши ангара. Потерпевший оценил пропажу 205 листов профнастила в 61 тысячу рублей.

«Исследовав место происшествия, полицейские установили, в каком направлении было вывезено похищенное имущество. В дальнейшем при изучении записей с камер видеонаблюдения, расположенных на автозаправочной станции, оперативники вышли на след подозреваемых», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемыми оказались 40-летний и 41-летний жители Вельского района. Их задержали и мужчины признались, что сдали украденное в скупку за 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, металл, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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