Грязовчанин получил условный срок за поджог собственной квартиры

13.07.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд вынес приговор 47-летнему жителю Вохтоги, признанному виновным в  покушении на поджог.

28 февраля 2021 года пьяный обвиняемый облил пол собственной квартиры горючей жидкостью, поджёг его и ушёл. Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных, которые потушили пламя.

Подсудимый признал вину и пояснил, что накануне принёс домой две бензопилы, которые собирался отогреть.

«Вечером он выпил бутылку водки и продолжил пить в течение следующего дня. Помнит, что сломал шкаф, уронил телевизор, а потом уснул. Происходящее дальше не помнит. Проснулся утром у матери, она ему рассказала о поджоге», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года и четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: поджог, покушение, пьянка, приговор

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