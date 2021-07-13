В Вологде музейщики издали альбом-каталог агитационного кружева

Альбом-каталог «Агитационное кружево в собрании Вологодского государственного музея-заповедника» презентуют в Вологде 15 июля. Издание знакомит читателя с одной из ярких и интересных страниц в истории вологодского кружевоплетения.

— Зарождение и развитие агитационного кружева — с советской символикой, изображениями исторических личностей, с орнаментами отображающими модернизацию страны, — связано с историей государства в XX веке. В советский период наряду с выпуском кружевной продукции для населения выплеталось тематическое кружево, отражающее важнейшие события в жизни государства, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Альбом стал результатом долгой исследовательской работы старшего научного сотрудника, хранителя коллекции ткани Кутекиной Надежды Александровны. В каталог в составе книги вошли 86 кружевных изделий из собрания музея. В работе над альбомом-каталогом также принимали участие Юлия Евсеева, Ирина Соколова, Татьяна Воронина, Александр Тарасовский, Михаил Ноев.

Трансляцию презентации альбома можно посмотреть в группе Вологодского государственного музея-заповедника в соцсети. Начало в 14.00.