В Великоустюгском районе пьяный юноша разбил окна в ДК

В Великоустюгском районе полицейские задержали 20-летнего жителя Кировской области подозреваемого в вандализме.

Инцидент произошёл в деревне Теплогорье. Директор местного дома культуры рассказала, что кто-то разбил в здании несколько окон. Ущерб составил около трёх тысяч рублей.

«Как пояснил подозреваемый, он приехал в Великий Устюг к своим знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно разбил окна здания и скрылся с места преступления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо исправительные работы, либо до трёх месяцев ареста.