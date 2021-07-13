В Великоустюгском районе пьяный юноша разбил окна в ДК

13.07.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе полицейские задержали 20-летнего жителя Кировской области подозреваемого в вандализме.

 Инцидент произошёл в деревне Теплогорье. Директор местного дома культуры рассказала, что кто-то разбил в здании несколько окон. Ущерб составил около трёх тысяч рублей.

«Как пояснил подозреваемый, он приехал в Великий Устюг к своим знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно разбил окна здания и скрылся с места преступления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо исправительные работы, либо до трёх месяцев ареста.

Тэги: пьянка, вандализм

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет
221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

Похожие новости

Пьяный череповчанин устроил дебош в ломбарде

Его задержали сотрудники Росгвардии

964
0

Избившего жену череповчанина арестовали на 10 суток

Мужчина был пьян

484
0

В Харовске осудили 29-летнего мужчину, избившего бабушку

Ему назначено наказание в виде года и семи месяцев колонии строгого режима

847
0

Сокольчанин получил два года колонии за кражу телефона из сумки знакомой

Он пошёл провожать потерпевшую, обнял её и незаметно вытащил телефон

632
0

В Вологде пенсионер подозревается в убийстве сына

Инцидент произошёл в комнате общежития на улице Медуницинской днём 4 июля

1179
0

Вологжанин получил 8,5 лет колонии за убийство знакомого, который пустил его к себе жить

Годом ранее мужчина украл у погибшего 130 тысяч рублей

831
0

Череповчанин сорвал золотые цепочки с шеи собутыльницы и украл несколько колец из её квартиры

К моменту задержания мужчина успел продать украшения и потратить деньги на выпивку

1082
0

Никольчанин из ревности облил сожительницу кипятком

Инцидент произошёл 8 марта 2021 года. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а также краже и незаконном хранении боеприпасов, и приговорил к четырём годам колонии

900
0

В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемую в краже денег

Женщина была в гостях у знакомого и похитила из его кошелька 12 тысяч рублей

2614
0

Житель Тотьмы убил друга детства во время пьянки

Инцидент произошёл в ночь на 10 июня 2021 года

1665
0

52-летний житель Бабаево украл больше 10 тысяч рублей с карты собутыльника

Он взял себе карту потерпевшего и оплатил ей покупку алкоголя и спиннинга

1407
0

Пьяный житель Никольского района угрожал полицейским ножом

Инцидент произошёл в марте 2021 года. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

687
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде музейщики издали альбом-каталог агитационного кружева
Житель Великого Устюга отобрал телефон у отдыхающего на озере
В Великоустюгском районе пьяный юноша разбил окна в ДК
Двое вологжан подозреваются в мошенничестве при покупке машин на 300 тысяч рублей
Мэрия Череповца продала бывшее здание банка на Советском проспекте за 36,8 млн рублей
Котята погибли в замурованном подвале дома на проспекте Победы в Череповце
Жители Вологодской области стали чаще оформлять потребительские кредиты
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3355
0
13.07.2021 [БлогоVO]

На моей памяти в болотистой Вологде засыпали несколько прудов и, наверное, зря

112
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

1229
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика