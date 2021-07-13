Двое вологжан подозреваются в мошенничестве при покупке машин на 300 тысяч рублей

В Вологде полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств.

Один из потерпевших — 38-летний мужчина — рассказал, что опубликовал в интернете объявление о продаже своего автомобиля «Нива». Через некоторое время с ним связался покупатель, который сказал, что готов купить машину в рассрочку. Они встретились и подписали договор. Следующий платёж продавец так и не получил, а покупатель не выходил на связь.

Подозреваемыми в мошенничестве оказались 38-летний мужчина и 32-летняя женщина. Их задержали.

«Оперативники выяснили, что злоумышленники находили в сети Интернет объявления о продаже подержанных автомобилей отечественного производства. Затем они связывались с продавцом, договаривались о покупке автомобиля и составляли договор рассрочки. Платить злоумышленники не планировали. Все похищенные автомобили они продавали на авторазборку, либо в пункты приема металла, тратив все вырученные деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Установлена причастность подозреваемых к трём фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила больше 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.