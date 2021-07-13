Мэрия Череповца продала бывшее здание банка на Советском проспекте за 36,8 млн рублей

Трехэтажное здание на Советском проспекте, 34А в Череповце продали с торгов. Ранее здесь размещался офис банка «Таврический», сообщает Город Че.

Мэрия реализовала принадлежащий ей объект площадью 904,7 квадратных метра за 36 801 600 рублей, в том числе 22,4 — за здание, 12, 868 — за участок и еще 1,5 млн — за вспомогательные объекты (забор на кирпичных столбах, проезд, тротуар с земельным участком). Победителем аукциона стал Евгений Арютин.

При этом некоторые другие объекты, которые чиновники собирались продать на том же аукционе, покупателей так и не нашли. Это, например, бывшие помещения «Радио Череповца» на улице Ломоносова, 31 корпус 3. Город продавал принадлежащую ему 1/5 часть имущества. Остальные площади по этому же адресу многие годы занимало череповецкое телевидение.