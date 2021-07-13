Котята погибли в замурованном подвале дома на проспекте Победы в Череповце

Подвалы домов № 181 и 181А по проспекту Победы в Череповце замуровали, заколотив окна. Причина — обработка помещений от блох. Правда, позже выяснилось, что в подвале дома № 181А были животные, и они погибли.

Окна были заколочены сотрудниками управляющей компании 8 июля, хотя саму обработку проводили только 12 июля. В процессе были обнаружены трупы двух новорожденных котят.

«Котят обнаружил дезинфектор, когда обрабатывал помещение. Нами в УК уже написано заявление о немедленном открытии окон (продухов). Кстати, в УК (ранее была группа „Альянс“, но с 2013 года от нее отчетов по управлению домом нет — ред.) тоже подтвердили, что трупы есть. Вообще соседи жаловались на блох и для более качественной обработки закрыли окна (продухи), чтобы раствор не выветрился. Причем закрыли все окна без исключения, и почему-то сделали это за 4 дня до обработки», — рассказала журналистам портала Город Че жительница дома, пожелавшая остаться неизвестной. Череповчане предполагают, что в подвале могут быть и не обнаруженные пока трупы животных.

Люди возмущены тем, что управляющая компания предварительно не обследовала помещение и не предупредила о своих действиях жильцов.