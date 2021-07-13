Жители Вологодской области стали чаще оформлять потребительские кредиты

13.07.2021 [Экономика]

В июне количество выданных жителям Вологодской области потребительских кредитов по сравнению с маем выросло на 3%. Всего в прошлом месяце вологжане оформили 15,3 тыс. кредитов. По отношению к июню 2020 года рост кредитования составил 47%.

«Регион в июне оказался на 35-м месте по количеству выданных за месяц кредитов. Год назад он был на 34-м месте. Рост выдач кредитов в Вологодской области обусловлен несколькими факторами: во-первых, из-за отпусков в летние месяцы выдачи кредитов почти всегда выше, чем в весенние. Во-вторых, на фоне роста ключевой ставки банки стремятся нарастить кредитование пока для них самих финансирование не стало более дорогим. Наконец, из-за новых требований ЦБ банкам с 1 июля стало немного дороже выдавать необеспеченные залогом кредиты, поэтому они стремились заключить как можно больше договоров до этой даты», - пояснил гендиректор «Объединенного кредитного бюро» Артур Александрович. 

С начала года банки выдали в Вологодской области 84.7 тыс. кредитов, что на 46% больше, чем в аналогичный период 2020 года. 

Тэги: кредиты

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