В Череповце пьяный водитель почти потерял сознание во время задержания

13.07.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя за рулём «Рено».

«Из салона иномарки исходил сильный запах алкоголя, водитель невнятно говорил, а при общении начал терять сознание. Полицейские вызвали на место событий службу скорой помощи», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что ранее 48-летнего задержанного уже лишили прав за пьяное вождение. Машину эвакуировали на спецстоянку, а водителя доставили в отделение полиции.

«После 40 минутного сна мужчина не смог объяснить, для чего сел за руль автомобиля», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: пьяный водитель, задержание

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет
221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

Похожие новости

В Череповце задержали водителя-наркомана

В салоне его автомобиля полицейские нашли пакет с запрещённым веществом

617
0

В Вологде пьяный водитель пытался убежать от росгвардейцев

Мужчину задержали и передали полицейским

678
0

В Шексне задержали пьяную женщину-водителя

Выяснилось, что её уже лишали прав за пьяное вождение

812
0

В Сямже суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла врач из Ярославля

24-летний молодой человек в ту ночь сел за руль пьяным

2100
0

В Соколе задержали пьяного водителя

Росгвардейцы видели, как он сел за руль и начал движение

1075
0

В Кадуе задержали пьяного водителя за рулём угнанной «Мазды»

Автомобиль пропал из деревни Новое

1116
0

Жителя Шекснинского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду на тракторе

Его также лишили прав на полтора года

1206
0

Пьяный 18-летний устюжанин угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейских

Для его задержания сотрудникам ДПС пришлось применить огнестрельное оружие

1626
0

Грязовчанин получил 10 месяцев колонии за пьяное вождение

Ранее его уже судили за аналогичное преступление

1041
0

В Кадуйском районе осудили водителя, который при задержании укусил инспектора ДПС

Мужчина был пьян. Чтобы его остановить, полицейским пришлось применить табельное оружие.

1238
0

Грязовчанин получил год лишения свободы условно за пьяное вождение

При задержании он пересел на заднее сиденье автомобиля и несколько раз пытался убежать от полицейских

1053
0

Въехавший в стену магазина в Соколе водитель заплатит владельцу здания 400 тысяч рублей

Инцидент произошёл 22 октября 2020 года. Молодой человек был пьян.

2082
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде музейщики издали альбом-каталог агитационного кружева
Житель Великого Устюга отобрал телефон у отдыхающего на озере
В Великоустюгском районе пьяный юноша разбил окна в ДК
Двое вологжан подозреваются в мошенничестве при покупке машин на 300 тысяч рублей
Мэрия Череповца продала бывшее здание банка на Советском проспекте за 36,8 млн рублей
Котята погибли в замурованном подвале дома на проспекте Победы в Череповце
Жители Вологодской области стали чаще оформлять потребительские кредиты
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3355
0
13.07.2021 [БлогоVO]

На моей памяти в болотистой Вологде засыпали несколько прудов и, наверное, зря

111
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

1229
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика