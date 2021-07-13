В Череповце пьяный водитель почти потерял сознание во время задержания

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя за рулём «Рено».

«Из салона иномарки исходил сильный запах алкоголя, водитель невнятно говорил, а при общении начал терять сознание. Полицейские вызвали на место событий службу скорой помощи», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что ранее 48-летнего задержанного уже лишили прав за пьяное вождение. Машину эвакуировали на спецстоянку, а водителя доставили в отделение полиции.

«После 40 минутного сна мужчина не смог объяснить, для чего сел за руль автомобиля», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до двух лет лишения свободы.