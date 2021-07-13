Пенсионерка из Вологды отправила мошенникам 2,4 млн. рублей

81-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Злоумышленники представились ей работниками правоохранительных органов и сказали, что женщине полагается компенсация за некачественные БАДы, которые она купила ранее.

«Для получения денег необходимо всего лишь оплатить сопутствующие услуги. В период с 20 июня по 7 июля женщина обналичила свои накопления и перевела на счета мошенников более 2,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступления.