Пенсионерка из Вологды отправила мошенникам 2,4 млн. рублей

13.07.2021 [Происшествия]

81-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Злоумышленники представились ей работниками правоохранительных органов и сказали, что женщине полагается компенсация за некачественные БАДы, которые она купила ранее.

«Для получения денег необходимо всего лишь оплатить сопутствующие услуги. В период с 20 июня по 7 июля женщина обналичила свои накопления и перевела на счета мошенников более 2,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступления.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров, уголовное дело

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