Двое жителей Великоустюгского района украли металл с чужого участка

В Великоустюгском районе полицейские раскрыли кражу с участка, принадлежащего жителю Санкт-Петербурга.

Инцидент произошёл в деревне Верхнее Панкратово. Потерпевший рассказал, что приезжает туда раз в год. Неизвестные украли металлические листы с крыши гаража и навеса, железные столбы и металлические элементы с печки. Он ценил ущерб в 16 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых жителей посёлка Кузино.

«Во время беседы с полицейскими подозреваемые рассказали, что залезли в нежилой дом с целью наживы. Краденое имущество они продали, а деньги потратили на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Оба находятся под подпиской о невыезде.