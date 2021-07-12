Житель Харовска совершил кражу из сгоревшей квартиры

12.07.2021 [Происшествия]

В Харовске полицейские задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из квартиры, в которой ранее случился пожар.

Потерпевшая рассказала, что пропали болгарка, акустическая колонка, сабвуфер, а также электрическая и газовая плитки.

«Мужчина признался в содеяннном. Харовчанин пояснил, что часть имущества он успел продать, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Тэги: кража, пожар, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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