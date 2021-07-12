Пьяный череповчанин устроил дебош в ломбарде

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в ломбарде на улице Краснодонцев.

«Работница заведения пояснила, что к ним зашел посетитель. Мужчина был нетрезв и стал предъявлять претензии, ругаться и оскорблять ее. Кроме того, гражданин несколько раз пнул витрину и входные двери, в результате чего повредил имущество в зале», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области