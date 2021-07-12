На прошлой неделе в Вологодской области не хватало вакцины от коронавируса

12.07.2021 [Общество]

Из-за небольшого количества поставок «Спутника V» на прошлой неделе в регионе образовался дефицит вакцины.

— На прошлой неделе было всего три поставки вакцины. 5 июля две поставки — 4200 и 6300 доз и в пятницу, 9 июля, 7200 доз. Ввиду дефицита вакцины в пятницу большинство территорий, 21 муниципалитет области, остались без вакцины. Поступившие в пятницу 7200 комплектов позволили нам не остановить в целом вакцинацию в области. На 12 июля, по оперативным данным медицинских учреждений, в регионе привито 185 350 человек первым компонентом, 134 501 — вторым компонентом, — пояснила в ходе оперативного совещания замгубернатора Лариса Каманина. 

Более 27 тысяч комплектов вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область в воскресенье, 11 июля. В настоящий момент препарат распределяют по медицинским учреждениям. 

Ранее NewsVo сообщал, что 8 июля в Вологде работал только один пункт вакцинации — в ТЦ «Мармелад».

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет
Суточная смертность от коронавируса в России впервые превысила 700 человек

Похожие новости

В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики COVID-19

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей

250
0

Новые пункты вакцинации от коронавируса откроют в Вологде и Череповце

В областной столице пункт откроется во дворце спорта на улице Конева

389
0

215 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

176 человек выздоровели, девять умерли

307
0

219 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

157 человек выздоровели, 11 умерли

1250
0

221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

162 человека выздоровели, девять умерли

1742
0

Непривитых туристов в Краснодарском крае будут штрафовать

С 1 августа для заселения в отель нужно будет предъявить сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации

1593
0

217 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

151 человек выздоровел, десять умерли

999
0

С 14 июля на промплощадке «Северстали» в Череповце вновь обязательно ношение респираторов

Их будут выдавать всем работникам

1246
0

219 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

126 человек выздоровели, 10 умерли

647
0

8 июля в Вологде из трех прививочных пунктов в ТЦ работает один

Вакцинация от коронавируса будет проводиться только в торговом центре «Мармелад» с 11:00 до 19:00

724
0

216 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

98 человек выздоровели, шесть умерли

724
0

В Вологде увеличилось время выдачи тел умерших из-за высокой нагрузки на морги

В департаменте здравоохранения области опровергли информацию о том, что тела хранятся при комнатной температуре

1502
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики COVID-19
В Череповце водитель электросамоката сбил ребенка и уехал
Двое жителей Великоустюгского района украли металл с чужого участка
Собственнику «Красных казарм» в Вологде разрешили реконструировать их под жилые дома
Житель Харовска совершил кражу из сгоревшей квартиры
Пьяный череповчанин устроил дебош в ломбарде
На прошлой неделе в Вологодской области не хватало вакцины от коронавируса
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3055
0
12.07.2021 [БлогоVO]

Пора подвести экономические итоги эпидемии для России

173
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

1076
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика