На прошлой неделе в Вологодской области не хватало вакцины от коронавируса

Из-за небольшого количества поставок «Спутника V» на прошлой неделе в регионе образовался дефицит вакцины.

— На прошлой неделе было всего три поставки вакцины. 5 июля две поставки — 4200 и 6300 доз и в пятницу, 9 июля, 7200 доз. Ввиду дефицита вакцины в пятницу большинство территорий, 21 муниципалитет области, остались без вакцины. Поступившие в пятницу 7200 комплектов позволили нам не остановить в целом вакцинацию в области. На 12 июля, по оперативным данным медицинских учреждений, в регионе привито 185 350 человек первым компонентом, 134 501 — вторым компонентом, — пояснила в ходе оперативного совещания замгубернатора Лариса Каманина.

Более 27 тысяч комплектов вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область в воскресенье, 11 июля. В настоящий момент препарат распределяют по медицинским учреждениям.

Ранее NewsVo сообщал, что 8 июля в Вологде работал только один пункт вакцинации — в ТЦ «Мармелад».