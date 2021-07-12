В Череповце задержали водителя-наркомана

12.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали водителя, управлявшего автомобилем под воздействием наркотиков.

«Запаха алкоголя от водителя не исходило, но присутствовали другие признаки опьянения: замедленная несвязная речь и расширенные зрачки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу

В салоне машины полицейские нашли пакетик с веществом белого цвета, которое оказалось синтетическим наркотиком общей массой 0,97 грамма. 29-летний задержанный признался, что купил вещество в интернете. Выяснилось также, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за пьяное вождение.

За незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков, а также повторное нарушение ПДД, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. За езду без прав на него составили административный протокол.

Тэги: наркотики, пьяный водитель, задержание, уголовное дело

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