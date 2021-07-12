Новые пункты вакцинации от коронавируса откроют в Вологде и Череповце

12.07.2021 [Общество]

Во дворце спорта на улице Конева с 13 июля заработает пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать по будням с 11 до 19 часов и в субботу с 10 до 13 часов. 

В Череповце новый пункт вакцинации заработает в спортивно-концертном зале "Алмаз". Прививки там будут делать с 14 до 19 часов по будням и с 10 до 13 часов в субботу. 

При себе желающим вакцинироваться необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС. 

Более 27 тысяч комплектов вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область в воскресенье, 11 июля. Как сообщили в региональном правительстве, в настоящий момент препарат распределяют по медицинским учреждениям. 

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Тэги: коронавирус, вакцинация

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