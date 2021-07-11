Из-за жары площадки «Города детства» в Вологде вновь будут работать по утрам

С 12 июля площадки "Города детства" в Вологде вновь перейдут на утренний режим работы - с 9 до 12 часов. Причина - установившаяся в областной столице жара. На следующей неделе синоптики обещают до +32 градусов.

- С понедельника в игровых городках стартует Медианеделя, в ходе которой ребята будут учиться фото- и видеосъемке и попробуют сами снять репортаж о работе своей площадки. Также пройдет фотоконкурс, для которого каждый день определяется новая тема: «Мое лето. Мой город», «Герой дня», «Добрая улыбка», «Мои друзья», «Мир вокруг меня». Кроме того, будут проходить подвижные игры и спортивные состязания, поскольку именно спорт является основным направлением проекта в 2021 году, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что в июле-августе в Вологде будет работать 35 площадок "Города детства" в разных микрорайонах. На них вожатые играют с детьми.

