Гороскоп со счастливым финалом на неделю с 12 по 18 июля: звезды помогут успешно завершить начатое

Звезды обещают успешный период для завершения всех текущих дел, которые не давали вам покоя. Довести начатое до конца на этой неделе будет проще обычного, ведь вам абсолютно не захочется находиться в подвешенном состоянии. Воспользуйтесь этим знанием, чтобы навести порядок как в финансовых делах, так и в личных.

ОВЕН (21.03-20.04)

На этой неделе Овнам представится шанс проявить сострадание и отзывчивость. Также вы можете стать свидетелем или участником событий, которые подтолкнут вас изменить свое мнение об окружающих в лучшую сторону. Следуйте за подсказками судьбы, и все получится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Звезды рекомендуют не принимать никаких серьезных решений, пока вы четко не обозначите цель. Ведь если не будет цели, вы просто не сможете понять, в каком направлении стоит двигаться. Вам стоит определиться, чего вы хотите от жизни на самом деле, независимо от мнения окружающих вас людей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В этот период Близнецам будет все равно, что о них подумают люди. Стремление к самовыражению будет невероятно сильным! Звезды рекомендуют хотя бы слегка умерить пыл и подумать о последствиях ваших действий.

РАК (22.06-22.07)

Звезды с радостью сообщают, что пришло время выбрать себя. Отбросьте все ненужные сомнения и перестаньте позволять кому-то докучать вам. Вспомните о собственной ценности – обозначьте свои границы и не позволяйте другим грубо нарушать их.

ЛЕВ (23.07-23.08)

На этой неделе может случиться так, что сложившиеся обстоятельства потребуют нестандартного подхода. Доверьтесь своим мечтаниям – ваш полет фантазии определенно поможет вам достичь успеха в любых делах. Ваша интуиция – ваш лучший друг на ближайшее время.

ДЕВА (24.08-22.09)

Взвалить все на себя будет не лучшим решением. Вы определенно достойны того, чтобы даже в самых жестоких условиях чувствовать себя комфортно. Поэтому вспомните о том, что любые задачи можно делегировать, главное – делать это правильно.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Благоприятное время для решения финансовых вопросов, принятия серьезных решений, заключения договоров. Любые действия, направленные на улучшение вашего материального положения, будут иметь успех.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Вы будете чувствовать себя значительно лучше, если будете избегать общения с противными вам людьми и не ввязываться в неприятности. Именно такая тактика поведения придаст вам сил и уверенности в себе.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Звезды гороскопа обещают вам, что вы будете максимально предприимчивы, особенно в тех задачах, которые потребуют от вас инициативности и креативности. Не бойтесь проявлять инициативу, смело принимайте решения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Звезды предостерегают, что на этой неделе возможны недопонимания с близкими. Постарайтесь не вмешиваться в дела окружающих, если они не касаются вас напрямую. Так вы не только сбережете свои силы, но и останетесь в чужих глазах приятным человеком.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Если вы запланировали важную встречу, то именно сейчас она пройдет успешно. Вы имеете на окружающих особое влияние, стоит воспользоваться им и показать всем свою надежность. Ваша настойчивость позволит вам справиться со всеми трудностями.

РЫБЫ (20.02-20.03)

В этот период Рыбам необходимо быть более настойчивыми в достижении своих интересов и целей. Ваш голос должен быть услышан, так что настало время заявить о себе как можно громче. Звезды обещают, что все ваши усилия будут вознаграждены многократно.