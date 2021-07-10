Девятилетний мальчик пострадал в ДТП в Вожегодском районе

Вечером 9 июля в Вожегодском районе произошло ДТП с пострадавшим. На 42 километре автодороги «Вожега-Лукьяновская» иномарка вылетела в кювет.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 45-летняя жительница Архангельской области за рулем "Митсубиси" выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате женщина не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, который ехал на заднем сидении авто, был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства. Ребенка доставили в ЦРБ, где после осмотра ему было назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.