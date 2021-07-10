Вологжанка похищала из разных супермаркетов в городе мясо и сыр

10.07.2021 [Общество]

Подозреваемую в серии хищений из магазинов задержали в Вологде. Сигнал с тревожной кнопки поступил росгвардейцам из супермаркета на Окружном шоссе. 

Охранник указал на женщину, которая вынесла в своей сумочке неоплаченные продукты питания на сумму порядка 1500 рублей. 

— Росгвардейцы отметили, что данная гражданка давно находится в поле зрения правоохранительных органов, поскольку уже неоднократно привлекалась к ответственности за мелкие хищения в различных магазинах города, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Так, при просмотре записей с камер выяснилось, что 45-летняя женщина в течение нескольких дней четыре раза проносила мимо кассы спрятанный товар. При этом каждый раз она брала примерно одинаковый набор продуктов питания — мясо и сыр. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил порядка 7000 рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны передали ее полицейским.

Тэги: кража, кража еды, Росгвардия

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